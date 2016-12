VIDÉOS - Quinté du dimanche 25 décembre à Vincennes : deux chevaux analysés

+

C'est une superbe réunion de Noel qui a lieu à Vincennes dimanche 25 décembre avec 2 préparatoires au Prix d'Amérique. Le Prix Tenor de Beaune et surtout le Critérium Continental qui est le quinté en 6e course vers 16h10 avec 16 partants de 4 ans derrière l'autostart. C'est une épreuve Epiq E Séries avec une tirelire de 10 millions d'euros au PMU.



Les 9 premiers s'élancent en première ligne et les autres en seconde. Il y a plusieurs concurrents étrangers dont certains débutent à Paris et le lauréat est automatiquement qualifié pour la Grande Course de la fin Janvier, de quoi attiser les convoitises.

Alain Roussel présente Traders

"D'après son entraîneur, le cheval a très bien récupéré. C'est un cheval qui ne prend jamais très dur après ses courses. Il a ce pouvoir d'être très costaud donc tout va bien (...) Quand on l'a débourré, on voyait que c'était un gentil cheval avec de belles allures mais on était loin de penser que c'était un cheval de ce niveau là. Dès les 2 ans, Philippe avait perçu en lui beaucoup de qualités et surtout beaucoup de solidité. Et à trois ans, il a confirmé (...) Il sait tout faire".

Alain Roussel présente Traders

Gaby Gelormini pour Carat Williams

"Il reste un petit peu délicat mais il est très bon et très très dur dans l'effort. Ce qu'il a fait depuis le début du meeting c'est super. Je le préfère sur une plus longue distance parce que l'autostart l'avantage mais pas trop non plus. Je pense que le cheval de David Thomas et Philippe Allaire va être dur à battre, on le connaît tous. Le mien s'il termine deuxième ou troisième, il aura bien couru. Mais les deux favoris de la course, c'est le mien et Traders, deux chevaux un petit peu égal niveau sagesse. Ca va aller très vite, c'est le but du jeu, il va y avoir du spectacle"