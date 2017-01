Quinté du dimanche 8 janvier à Vincennes : quatre vidéos pour préparer le Prix Bold Eagle

+

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 8 janvier à Vincennes, le Prix de Lille rebaptisé Prix Bold Eagle-Crack des cracks, retrouvez les interviews de Pierre Vercruysse pour Call Me Keeper (le 9), Jean-Michel Bazire pour Arazi Boko (le 6), Roberto Andreghetti pour Sugar Rey (le 2) et Gabriele Gelormini pour Tropic du Hêtre (le 3).





C'est la 4ème épreuve de la réunion 1. Départ vers 15h15 avec 17 partants derrière l'autostart, 9 devant et 8 en seconde ligne. C'est une belle course de vitesse sur 2.100 m avec des semi-classiques, des concurrents en dessous des meilleurs et de nombreux étrangers parmi eux.

Pierre Vercruysse présente Call Me Keeper

Il ne l'a jamais drivé mais ses performances parlent pour lui. "Oui, tout à fait, c'est un super cheval, il a toujours très bien fait sur la grande piste de Vincennes, toutes distances".

"On pense que sa forme est très bonne. Dimanche dernier, dans le Prix de Bourgogne, il n'a pas trouvé l'ouverture pour finir et Jean-Michel a dit qu'il avait fini avec plein de ressources. Normalement, c'est la première chance de cette épreuve".

Jean-Michel Bazire présente Arazi Boko

"C'est un vrai métronome. Sur ce genre de courses, il donne toujours le meilleur de lui-même. C'est un cheval de classe. Il a sa place dans les 5 premiers".

"Il n'a pas une première chance, mais si ça se passe bien il va défendre chèrement ses chances".

Roberto Andreghetti présente Sugar Rey

"Malgré une bonne course la dernière fois, "il n'était pas à 100% de sa forme, souligne le driver italien. Je pense que dimanche il sera meilleur".

"Normalement, il préfère courir sur une distance un petit peu plus longue (...) Ce ne sera pas facile de gagner mais ce n'est pas impossible".

Gabriele Gelormini présente Tropic du Hêtre

"Le dernier coup, je l'ai mené un petit peu trop offensif, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup. Les perfs sont bonnes, il est régulier".

"Le lot est vraiment fort mais il a le droit d'être à l'arrivée". Son numéro 3 devrait lui permettre de figurer dans les 5.