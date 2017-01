Grand Prix de Belgique : trois vidéos pour le quinté du dimanche 15 janvier à Vincennes

+

Réagir

Pour préparer au mieux le quinté du dimanche 15 janvier à Vincennes, le Grand Prix de Belgique, retrouvez les interviews de Gabriele Gelormini pour Bolero Love (le 9), Franck Anne pour Akim du Cap Vert (le 13) et Matthieu Abrivard pour Lionel (le 11).





C'est la dernière des courses préparatoires au Prix d'Amérique, avec une tirelire de 10 millions euros au PMU puisque c'est une épreuve Epiqe Series. Ils sont 17 au départ sur 2.850 m à 16h10. C'est la 6ème course de la réunion 1. Les premiers seront qualifiés pour la grande course. C'est donc une occasion pour les recalés de passer au finish.

Gabriele Gelormini présente Bold Eagle

"C'est la dernière chance pour le qualifier, rappelle le driver à propos du favori. Normalement, le cheval est resté bien. Il y a plein de chevaux qui sont déjà qualifiés, normalement ils ne vont pas être très offensifs. Moi, je vais jouer le tout pour le tout".

Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là Gabriele Gelormini

"Il est devenu sage. L'autre jour, on a couru caché mais dimanche je vais essayer d'aller devant pour ne prendre aucun risque et être dans les trois (...) Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là".

Grand Prix de Belgique : Gabriele Gelormini présente Bolero Love (le 9) Préparez au mieux le quinté du dimanche 15 janvier à Vincennes.

Franck Anne présente Akim du Cap Vert

"On n'est pas qualifié par les 4 B, mais c'est vrai que par rapport aux gains, on vient assez bien loti comme on dit. C'est un tremplin pour le Prix d'Amérique. Je ne pense pas qu'il soit près pour faire une 1ère chance, mais il va courir vraiment en progrès par rapport à Mons".

"Il est mieux qu'il y a un mois Franck Anne

"Il est mieux qu'il y a un mois. On a eu des problèmes de piroplasmose avent le Bourbonnais. Là c'est bien reparti".

Grand Prix de Belgique : Franck Anne présente Akim du Cap Vert (le 13) Préparez au mieux le quinté du dimanche 15 janvier à Vincennes.

Matthieu Abrivard présente Lionel

"Le cheval se prépare bien. Il s'est qualifié de bonne heure. Ça nous a permis de préparer la belle correctement. On va essayer de donner une bonne course. Au travail, apparemment, il est en bonne forme. Ça sent bon".

En classe pure, ça fait partie des bons chevaux Matthieu Abrivard

"Les derniers coups, il n'était déferré que des postérieurs, donc il va avoir le même poids devant aux antérieurs. C'est à moi de lui donner un bon parcours, on va essayer de faire attention une fois de plus en partant, de rester vigilant. Mais en classe pure, ça fait partie des bons chevaux et des bonnes bases de ce quinté".