Des surprises à Cabourg

La grande favorite Agrippa Mesloise à 2/1 n'avait pas d'action et la seconde favorite Une Perle a été disqualifiée dès le départ. Du coup les outsiders ont fait l'arrivée. Nous n'étions pas si loin pour le tiercé car seule nous manquait la seconde Amaya Djob ! Bon espérons que les juments au départ ce vendredi à Vincennes seront mieux disposées... Cela dit la victoire de Franck Blandin est sympathique car il a eu de nombreux déboires ces derniers temps et il n'a jamais lâché !

Plus que quelques unes pour PC Boudot

On s'y perd car il est partout en selle. Il a au moins 295, 296 victoires selon moi et donc la barre des 300 sera atteinte très vite. Il montait d'ailleurs plusieurs courses ce jeudi en soirée et était favori dans au moins 3 d'entre elles. Il lui restera ensuite 5 ou 6 réunions pour aller le plus loin possible et son record ne sera pas prêt d'être égalé... Bravo à lui tout de même car il a la santé !

Un beau quinté dimanche prochain

Ce sera dans le Critérium Continental à Vincennes avec 16 partants et une tirelire de 10 millions puisque ce sera une course Epiq Series .Traders en sera le favori pour une possible qualification au Prix d'Amérique mais l'épreuve s'annonce ouverte avec de nombreux concurrents étrangers de 4ans venus pour l'occasion .Nous aurons des vidéos .

Une belle épreuve pour les 2 ans ce vendredi à Vincennes

Le prix Emmanuel Margouty un semi classique avec 10 mâles et hongres dont Everest Vedaquais qui a connu son premier distancement récemment après avoir dominé ses contemporains et Eridan un Guarato en progrès ou encore Eros du chêne associé à Bjorn Goo. C'est la 4e épreuve vers 15h20.