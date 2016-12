+

Deux inters, des favoris, pour le superbe quinté de dimanche à Vincennes dans le Critérium Continental. Ils sont 16 au départ. Des propos à voir et revoir ..

Les 300 pour PC Boudot

C'est fait après 4 succès jeudi soir à Marseille ( sur 7 courses ! ) .Un cap extraordinaire salué par ses nombreux collègues cavaliers et un record qui sera difficile à égaler d'autant qu'il sera en piste encore dans plusieurs réunions .

Le contrat entre les Courses et le Groupe Tf1 renouvelé pour 1an

Et même agrandi à 2 étapes supplémentaires des Epicq E Séries , le Grand Prix de France et le Prix de Diane. LCI va continuer la retransmission en continu des quintés et les Prix d'Amérique et de l'Arc de Triomphe bénéficieront eux de l'audience de TF1 pendant environ 8'.

Le quinté de dimanche sera associé à une tirelire de 10 millions d'euros au Pmu ( joyeux Noel ! ) pour cause d'Epicq Séries .

UP and Quick en démonstration à Vincennes

Il a retrouvé l'hippodrome de ses exploits après une longue absence due à des blessures multiples . Le champion de Philippe Delon a été très bon dans ses travaux et son entourage à coté duquel je me trouvais , était ravi . IL a pour objectif le Grand Prix de Paris et devrait logiquement courir au moins une fois auparavant ..

Un malaise cardiaque rare au trot

C'est arrivé vers 13H30 . Buvetier , un trotteur de l'écurie Martens , s'est effondré alors qu'il s'échauffait . Il n'a pu être ranimé hélas ...

Une belle réunion ce samedi à Vincennes

Avec de nombreux concurrents connus dans les 3, 4 et 6èmes courses . A voir nos pronos ...