Abrivard prive Abrivard et Scarlet Turgot

La championne n'a terminé que seconde, battue de peu, dans le prix Jules Lemonnier pour la dernière course de sa carrière. Elle a pris ses responsabilités et n'a été dominée qu'au sprint par une bonne Bellissima France qui sera une des favorites du Prix de Cornulier dans 3 semaines. La lauréate était montée par Matthieu Abrivard et la seconde par son cousin Alexandre Abrivard ! Scarlet a encore le moteur mais 10 ans au compteur hélas. 3ème Texas de l'Iton m'a beaucoup plu. Attention aussi à lui la prochaine fois

Bonnes Fêtes à toutes et à tous

Un Joyeux Noel auquel s'associe Jérôme, dont j'espère le retour rapide et beaucoup de gagnants dans la hotte, je l'espère.

Ce sont les entourages des 2 favoris de ce superbe quinté de Noel dans le Critérium Continental. Ils sont 16 au départ derrière l'autostart pour une qualification automatique dans le Prix d'Amérique. À suivre pour la même raison le Prix Ténor de Beaune avec Bellina Josselyn contre Cash Gamble et Bird Parker et deux groupes 2 : les prix de Vincennes et Emile Riotteau au monté. Tous nos pronos ici ou sur le 3210.

Plus d'agrément pour Olivier Thomas à partir du 28 décembre prochain

C'est le turf qui nous l'apprend. Il est mis en cause dans une affaire judiciaire et c'est à la demande du ministère de l'intérieur qu'il va perdre pour le moment ses couleurs. Il est propriétaire de Dollar Macker qui court ce dimanche.

Moins de coups de cravaches au galop l'an prochain

A partir du 1er février, et en accord avec l'association des jockeys, le nombre va passer de 8 à 6 autorisés dans une arrivée. Et les sanctions seront plus sévères pour les fautifs !

Un rappel

C'est un quinté Epic E Séries ce dimanche avec donc une tirelire de 10 millions d'euros au Pmu.

Le favori au galop dans le quinté de samedi !

Aulis de courtille qui présentait beaucoup de garanties a perdu 50m au départ !