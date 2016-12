Épilogue de l'affaire du Cobalt

2

Commentaires

C'est en principe ce lundi après-midi que seront connues les sentences concernant des professionnels concernés par un usage abusif du cobalt après la mi-juillet 2016. 6 chevaux sont concernés en France et 5 entraîneurs. Il pourrait y avoir des suspensions. A suivre (ce sera un communiqué de la direction du trot).

11 courses à Deauville

On rattrape les épreuves annulées pour cause de brouillard la semaine dernière ! La 1ère débute à 11h et la dernière se court vers 16H40 ! Le quinté est en 6ème course toujours à 13H47.

Fantastique Le But

Ce brave sauteur de l'écurie Windrif (il appartient à son fils) a fait un quasi sans faute à Cagnes sur Mer. Après avoir remporté son quinté le 12 décembre il a terminé fort second du prix du Comté de Nice, la listed de dimanche battu à la fin par Mallorca. Contrat rempli donc pour ce 6 ans qui n'a pas été épargné par les blessures et qui va maintenant se reposer.

Dragon du Fresnes a craché le feu

C'était le favori du Prix de Vincennes à Vincennes ! Un groupe 1 pour les 3ans au monté, bien soutenu par Alexandre Abrivard (second succès), il s'est imposé sans coup férir aux dépens des 2 autres chevaux en vue : Dollar Maker et Dalhia du Rib !

Pas de chance pour les vidéos

Les 2 favoris ont joué de malheurs dans le quinté Critérium Continental. Carat Williams a été disqualifié au départ et Traders à la fin alors qu'il essayait de résister aux attaques. Bon on essaiera de faire mieux la prochaine fois même si je vous ai indiqué le beau tiercé et la dernière minute victorieuse à 20/1.