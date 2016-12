3

Commentaires

Nuncio pourrait être dans le Prix d'Amérique ..

Victime d'un gros rhume il revient bien selon Stéfan Mélander qui laisse entendre que sa participation fin janvier est toujours d'actualité. Pratiquement invaincu en Scandinavie ce sera un client pour Bold Eagle dans ce cas.

Plus que 15 dans le Bourgogne dimanche prochain

C'est la 3ème des 4 B préparatoire au Prix d'Amérique et parmi ces 15 se trouve toujours le stakhanoviste Bird Parker également engagé dans le Cornulier comme d'ailleurs Tiego d'Etang. Lionel, déjà qualifié, a disparu de la liste ou se trouvent encore Bold Eagle, Timoko, Princess Grif et Voltigeur de Myrt. Pas d'Amiral Sacha non plus qui n'est pas au mieux en ce moment. Ce devrait être tout de même le quinté de ce 1er janvier.

Le favori Flight Zéro remporte le dernier quinté d'obstacles à Cagnes

Entraîné par Serge Foucher et monté en confiance par Alexis Acker il s'est imposé sans problème devant les 2 Cottin Capharnaum et Vapalo. La dernière minute Victor Harbor est tombé tout comme Meissen.



À noter ces derniers jours la réussite de Patricia Butel et de Yannick Fouin.

Christophe Soumillon score à Deauville

Il a bien réussi ce mercredi et a annoncé son intention de lutter à fond pour la cravache d'or en 2017. En conséquence il devrait être présent face à PC Boudot dès les premiers jours de décembre sur la cote normande contrairement à son habitude d'aller monter à l'étranger durant cette période.