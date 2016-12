Meilleurs vœux pour 2017

2

La santé pour tous et notamment pour Jérôme Bernardet dont j'attends le retour avec impatience avec si possible quelques gagnants. Merci de votre fidélité. Sachez que j'essaye toujours de vous donner le maximum d'infos.

Encore et toujours 3 inters pour ce beau 1er quinté de 2017 avec 14 champions dans le Prix de Bourgogne dont Bold Eagle et Timoko. Il y a une tirelire de 10 millions d'euros au PMU puisque c'est déjà la 11e épreuve des Epiq E Séries. Départ vers 16H10. C'est la 6e course. Il y a 10 épreuves ce dimanche.

4 Pick 5 dès aujourd'hui

C'est la 1ère nouveauté de l'année, 4 au lieu de 3 si les partants le permettent. Il y en a 3 à Vincennes en réunion 1 et 1 à Pau.



C'était notre favori et il m'a fait plaisir en se montrant courageux pour dominer le bon finisseur Be Mine de Houelle et Ugolin du Maine qui ont devancé la favorite Ulka des Champs .Comme Swedishman et Scarlet Turgot c'est un trotteur en pleine forme qui va malheureusement terminer sa carrière en France. A sa jeune cavalière d'avoir la même carrière que les Abrivard notamment. J'aime bien les placés : Julien Balu, Honorin Guerot (vainqueur également de la première) et Benjamin Rochard.

Le dernier jour pour les punis

Hélas pour eux. A partir du 2 janvier ils ne pourront plus entrainer pendant un an . Philippe Bengala a un partant dans la 10ème et dernière et Fabrice Souloy plusieurs dont Princess Grif ma dernière minute du Bourgogne.