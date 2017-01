2

Pierre Carrus est décédé à 92 ans





Fils de l'inventeur du tiercé, il avait dirigé le PMU de 1968 à 1988, et on lui doit l'informatisation des paris. Une grande partie de sa famille est toujours dans les courses. C'était un homme plein d'élégance et d'invention.

La 1ère tirelire du PMU est tombée





Dimanche 1er janvier dans le Grand Prix de Bourgogne, avec un pari flexi joué par un turfiste de Chauny (Aisne) qui a touché 2,5 millions d'euros après avoir trouvé l'ordre et le numéro plus. Il n'avait parié que 25% de la mise, comme quoi on peut quand même toucher gros avec de la chance



Les meilleurs sont là





Depuis le début de l'année, les top drivers répondent présents à Vincennes. JMB, Franck Nivard et Éric Raffin sont à l'arrivée des quintés, comme quoi il n'y a pas parfois à aller loin pour trouver les bons résultats. JMB a notamment gagné deux courses à Vincennes lundi 2 janvier. À Deauville, Christophe Soumillon a également bien commencé l'année. Tant mieux.



Scarlet Turgot sera la vedette du défilé du Prix de Cornulier





Comme Roxane Griff il y a un an,la jument lauréate de la course en 2016 et à la retraite depuis le 31 décembre précédera les concurrents à la plus grande épreuve au monté de l'année. À noter que Roxane devrait mettre bas à ce moment là d'un premier bébé par Ready Cash.



Justement, du boulot pour deux des favoris du Cornulier





Tiego d'Étang et Tornado Bello ont été jugés moyens par leurs entourages à l'issue du Bourbonnais. Christian Bigeon et Thomas Levesque espèrent qu'ils vont bien sûr progresser pour l'épreuve dont la favorite devrait être Bellissima France et le favori Bird Parker chez les mâles.



10 qualifiés pour l'Amérique





Au terme de trois des quatre "B" et des Prix Tenor de Beaune et du Critérium Continental, il reste huit places à prendre dont trois dans le Prix de Belgique dans deux semaines, où les purs ne seront pas là. Une épreuve qui sera donc très disputée, notamment par les recalés des dernières courses.