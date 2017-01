Yannick Fouin roi de Cagnes, Franck Nivard à 18/1

+

Jonathan Plouganou fait appel

De la décision lui interdisant de monter en courses pendant six mois. Son appel sera étudié la semaine prochaine par France Galop, et cela lui permet de continuer de monter en attendant.

Yannick Fouin roi de Cagnes

Avec 10 succès à son actif sur les courses d'obstacles, et aussi de belles cotes comme ce mardi 3 janvier à 40/1. Il faut dire qu'il a souvent plusieurs partants par courses et que c'est parfois le plus abandonné qui surprend. Au classement 2016 des entraîneurs, il arrive en 7ème position pour les gains, ce qui est bien. C'est bien sûr Guillaume Macaire qui est le 1er avec plus de 8 millions d'euros, devant François Nicolle, Guy Cherel, François-Marie Cottin et Arnaud Chaillé-Chaillé. Le classement des cavaliers pour la Cravache d'Or est : James Reveley, David Cottin, Bertrand Lestrade et Thomas Beaurain. Pour les propriétaires, c'est bien sûr l'écurie Papot, qui a dominé l'an passé, devant Madame Bryant et Simon Munir.

Franck Nivard à 18/1

C'est la cote à laquelle il a remporté le quinté de mardi 3 janvier à Vincennes avec Ustar de Vandel, toujours placé mais gagnant cette fois. Vinochka, la grande favorite, s'est mise au galop, et notre dernière minute a mené, ce qui n'est pas la meilleure tactique pour Tobrouk de Payre. Bon, à reprendre.

1er quinté d'obstacles de l'année à Pau ce mercredi 4 janvier

Avec, attention, un non-partant, le 16, Clidan. Le numérotage ne change pas. Il continue d'aller jusqu'à 18.