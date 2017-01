1

Quatre interviews (et pas des moindres) pour le beau quinté de dimanche 8 janvier à Vincennes, dans un Prix de Lille rebaptisé Prix Bold Eagle. À voir et revoir pour se faire une idée parmi les 17 partants.

Nicolas Caullery score à Dubaï

Pour son 1er partant, il a remporté jeudi 5 janvier un handicap bien doté (125.000 euros) avec Golden Wood et l'aide de Christophe Soumillon. C'est bien pour lui, qui figure dans la liste des entraîneurs moyens, et cela peut lui amener de nouveaux clients.

Petite réunion à Vincennes samedi 7 janvier

Il n'y a pas de belles courses et le quinté est moyen. Ce sera mieux le lendemain, et surtout les prochains week-ends avec les Prix de Belgique, de Cornulier et d'Amérique. L'occasion de rappeler le rapport étonnant mercredi 4 janvier dans une course monté où tous les concurrents sauf deux ont été disqualifiés : le 2/4 a été payé 1.500 euros pour 3 euros, un record pour un jeu de couverture dont les rapports sont toujours difficiles à évaluer.

Déjà des surprises dans le 1er quinté de galop de l'année

Vendredi 6 janvier à Deauville, où les Wattel n'ont pu faire mieux que 5ème et 6ème. Sans Peur, 5ème, a manqué de punch dans la ligne d'arrivée. C'est le Monnier Astral Merit qui s'est imposé à 15/1, devant le Botti Time Shanakill à 28/1. Yume et Christophe Soumillon ont aussi déçu.