Quatre interviews pour débuter l'année pour ce beau quinté de trot ce dimanche 8 janvier à Vincennes dans le prix de Lille. Des pros de haute volée qui sont confiants pour un beau comportement. A voir et revoir .

La journée de gala à Cagnes-sur-Mer

C'est en réunion 3, la réunion presque de clôture, avec trois Listeds et un groupe trois dans lequel court un de nos chouchous Le But. Il n'était pas prévu pour cette course mais il est tellement bien que son entraîneur David Windrif tente le coup...

Journée de gala également aux Antilles

C'est la réunion 4 de ce dimanche et une première au PMU puisque les turfistes de métropole vont pouvoir miser sur six épreuves de galop de 17h à 19H30. Quelques cavaliers connus sont de la partie parmi lesquels Théo Bachelot, Jérôme Cabre, ou Barbara Guenet.

Christophe Soumillon en veut

En piste depuis le 1er de l'an à Deauville il ne cesse de remporter des courses et doit en être à une dizaine maintenant. Il veut approcher voir dépasser à son tour le record de Pierre-Charles Boudot. Bon courage...

À suivre ce dimanche à Vincennes...

Les meilleurs D en piste à l'attelé et surtout la dernière préparatoire au Cornulier où l'on assistera à une belle lutte entre Bellissima France et Bilibili . C'est la 5e épreuve vers 15h45 .