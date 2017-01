+

Réagir

2/3 pour les vidéos...

Pierre Vercruysse et JMB ont fait le couplé-gagnant du quinté comme attendu. Roberto Andreghetti n'a pas couru et Gabriele Gelormini a cédé à la fin. Bon, rendez vous pour le Prix de Belgique la semaine prochaine en ce qui concerne les vidéos et pour le quinté deux bonnes notes : Vulcain de Vandel et surtout Ustie Haufor qui n'a pour ainsi dire pas couru.

Nuncio ne disputera pas le Prix d'Amérique .

C'est la nouvelle du week-end et une bonne pour Bold Eagle évidemment. C'est notre bon confrère de Paris Turf, Fabrice Theil, qui le confirme après avoir eu les explications de Stefan Melander, l’entraîneur du champion américain qui fait carrière en Scandinavie. Il a été malade et les pistes gelées en Suède ainsi que le froid ne permettent pas selon lui de le faire revenir au mieux pour la fin janvier. Stefan Melander donne-rendez vous à Bold Eagle au printemps prochain pour l'Elitloppet que Sébastien Guarato veut courir avec le crack français.

Du coup Bold Eagle est plus que jamais le grand favori de la Belle le 29 janvier prochain et une bonne place se libère pour les champions encore tangents. On y verra plus clair après le Prix de Belgique dimanche prochain.

Revoilà Doberman

La génération des D attelées est vraiment friable et à son tour, au sprint, le trotteur de Franck Nivard s'est imposé devant Diego et Draft Lift. Les deux Allaire ont terminé 4e et 5e, Dollar Maker et Django Riff qui paraît un peu émoussé...

Le But a chûté ..

Notre chouchou n'a pas eu de chance dans le Groupe 3 de Cagnes-sur-Mer, le Prix Bernard Sécly, Grand prix de Nice. Un adversaire est tombé devant lui et il n'a pu l'éviter alors que son jockey ne lui avait encore rien demandé. C'est d'autant plus dommage que la lauréate Mallorca venait de le devancer de peu dans la préparatoire! À reprendre donc...