+

Réagir

Doublé de l’entraîneur Philippe Billard

C'est le beau frère de Fabrice Souloy, qui a repris l'entrainement de ses trotteurs. Il a pris les deux premières places du Pick 5 de Vincennes ce lundi 9 janvier, le Prix d'Etrepagny. À mon avis, ce n'est pas son dernier succès. Fabrice Souloy est interdit d’entraîner pendant un an.

Il devrait y avoir un jeu mêlant sport et courses en 2017

C'est ce que j'ai crû comprendre dans une interview de Xavier Hurstel, le PDG du PMU, au Journal du Dimanche. On n'en sait pas plus car les journalistes qui parlent toute l'année des courses ne sont pas forcement les mieux considérés. On verra quand on nous le présentera.

Les dirigeants hippiques reçus par l'État

Ce sera mercredi 11 janvier, avec leur cahier de doléances et l'espoir d'un geste fiscal pour la filière qui souffre, et notamment les propriétaires. Le PMU sera également présent, ainsi que les ministres du Budget et de l'Agriculture. Si annonce il y a, espérons qu'elle se concrétisera avant les prochaines élections.

JMB en vedette lundi 9 janvier

Après le quinté, le Prix de l'Aveyron, Jean-Michel Bazire a remporté le Pick 5, le Prix d'Etrepagny, et il est favori du quinté de ce mardi 10 janvier à Vincennes, le Prix du Limousin. L'année commence fort pour lui.

Un bon chocolat pour réunion de trot de mardi 10 janvier

Le 807, Canadair, qui a été malheureux pour ses premiers pas à Vincennes récemment, et qui trouve un lot largement à sa portée dans la 8ème course, le Prix de Villereal.