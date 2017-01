Fausses urines : appel refusé pour Jonathan Plouganou

+

Appel refusé pour Jonathan Plouganou

Il avait fait appel de l'interdiction de monter pour une durée de six mois qui lui avait été infligée pour une histoire de fausses urines. La commission d'appel de France Galop ne lui pas donné raison et, en principe, sa suspension prend effet dès ce jeudi 12 janvier et jusqu'au 12 juillet. Le cavalier, qui venait de reprendre après une grave blessure, a encore la possibilité de saisir la commission supérieure de France Galop. Mais il est rare qu'elle déjuge les décisions inférieures.

Le galop augmente les handicaps pour 3 ans

Dans son programme à partir de fin février. Il s'agit d'une quinzaine d'épreuves pour essayer d'avoir des partants de qualité entre les handicaps moyens et les courses à condition.

Encore 22 dans le Prix de Belgique

Dont on connaîtra les partants ce jeudi 12 janvier en principe. Parmi eux, une grosse délégation nordique avec des objectifs différents car certains sont déjà qualifiés et d'autres, au contraire, vont jouer la gagne. Chez les Français, on note encore les présences de Up and Quick et Akim du Cap Vert, sans oublier Briac Dark.

Quinté à rebondissements à Cagnes-sur-Mer

Mercredi 11 janvier dans le Prix de la Côte-d'Or, avec des faux départs, beaucoup de disqualifiés pendant la course et après le passage du poteau, et dans l'ensemble des outsiders à l'arrivée. On va voir ce qu'il en sera dans le Prix de la Côte d'Azur, toujours recherché mais souvent surprenant.

300 en 2016

Parmi les annonces des résultats du PMU, mardi 10 janvier, figure la balance des ouvertures et des fermetures de lieux de prises de paris. Donc, si l'on fait la balance, il y en a eu 300 de plus l'an passé qu'en 2015, et l'opérateur souhaite continuer à en ouvrir encore, parfois dans des endroits inattendus mais au contact des clients potentiels. Quatre PMU City devrait en outre voir le jour en 2016.