Grand Prix de Belgique : 17 au départ

17 au départ dans le Grand Prix de Belgique

Ce sera donc bien le quinté de dimanche 15 janvier, avec des concurrents connus qui disputeront la 6ème course, tous au même poteau des 2.850 m. À signaler que Gabriele Gelormini a préféré Bolero Love à Amiral Sacha, dont la condition est moyenne, et que Jean-Michel Bazire, à pied, sera remplacé par Alexandre Abrivard. Up and Quick sera drivé par Mathieu Mottier. Franck Nivard sera sur une redoutable Suédoise qui va découvrir Vincennes. On en reparlera.

4 sur 5 pour le quinté de Cagnes-sur-Mer dans le Grand Prix de la Côte d'Azur

Jeudi 12 janvier, avec la 3ème place de la dernière minute, Radieux. Hélas, le favori, Viking Blue, n'a pu conserver la 5ème place, prise par un outsider à 60/1, Shark Attack. Franck Nivard a fait un beau numéro pour l'emporter avec Apollon de Kacy.

Une semaine de rab pour Jonathan Plouganou

Son interdiction prendra effet le 20 janvier au lieu du 12 car il peut encore se pourvoir devant une instance du galop.

Le galop à poney rejoint le trot à poney

Dans une association qui regroupe toutes les Sociétés de courses pour des championnats organisés pour les jeunes de 7 à 18 ans.

La forme pour Christophe Soumillon

Il devance Pierre-Charles Boudot en ce début d'année au galop, avec déjà 11 succès en France auquel il faut ajouter une victoire acquise ce jeudi 12 janvier à Meydan (Dubaï). Samedi 14 janvier débute le meeting de galop de Cagnes-sur-Mer, avec une vingtaine de réunions où il se mettra en selle bien sûr.