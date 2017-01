+

Réagir

Les vrais chiffres du Trot

On peut féliciter cette Société pour sa transparence, par rapport à d'autres. donc. En 2016, il y a eu en 11.233 courses enregistrées en France au trot contre 11.157 l'année précédente, soit 80 de plus. 254 millions d'allocations ont été offertes contre 252 précédemment avec une moyenne nationale par course de 22.000 euros et à Paris , ce qui est énorme de 55.000 euros !



Il y a eu en moyenne près de 14 partants par épreuve et 16% des courses ont été ouvertes aux étrangers qui ont remporté 240 épreuves contre 250 l'année précédente pour un total d'allocations représentant près de 5% seulement de l'ensemble. Je pensais comme d'autres qu'ils avaient gagné plus comme quoi la transparence a du bon !

2 jours de mise à pied pour Philippe Daugeard

Il a ralenti Univers de Pan dans la plaine et par contre coup Belina Josselyn, Amiral Sacha et Up And quick ont été disqualifiés dans le prix de Belgique. Dommage pour eux !

6 partants pour Isabelle Pacault dans le quinté de Pau ce mardi

Un record qui s'explique par le fait qu'elle entraîne pour 3 mois les sauteurs de Guy Cherel, son compagnon qui a été sanctionné. 6/16 donc. J'en ai retenu 5 et elle va c'est sûr, participer activement à l'arrivée.

Le trot toujours solidaire

Jeudi, 7 des 8 courses de Vincennes seront associées aux journalistes hippiques disparus qui ont beaucoup fait pour la renommée de la filière. Il y aura ainsi un prix Jean Paul Bertrand qui a disparu en août dernier, mais aussi des prix Léon Zitrone, Maurice Bernardet, Guy Lux ou encore André Théron, et Dominique Savary. C'est bien.

Mauvaise pioche

La neige tant annoncée dimanche sur la région parisienne n'est tombée que légèrement tard dans la soirée. Mais cela a suffit pour que de nombreux turfistes restent chez eux plutôt que de se rendre sur l'hippodrome. 5000 spectateurs courageux, dont votre serviteur, étaient tout de même présents, mais ils auraient dû être plus nombreux. Ah ce principe de précaution !