Prix de Cornulier : encore 24

Tiercé ordre à Pau mardi 17 janvier

En six chevaux et malgré six chutes et deux arrêtés. À noter la bonne fin de course de Telenomie, à reprendre la prochaine fois, et que mon favori, Violon De Brejoux, n'a pu éviter Sam, tombé devant lui alors qu'il était bien placé (voir édito).

J'adhère à David Windrif

Dans ses vœux retransmis par Paris Turf, ce bon entraîneur dit des vérités qui vont de soi comme : Nous (France Galop et les entraîneurs) nous devons surtout de choyer notre clientèle existante. Ou encore : Accueillir, conseiller, expliquer, restaurer à des prix raisonnables sont autant de défis à relever. CQFD.

Encore 24 dans le Cornulier dimanche 22 janvier à Vincennes

Dont 8 concurrents qui ont disputé la course l'an passé, mais les 6 ans. Les B arrivent en force avec Bellissima France, Bilibili, Bird Parker et Boeing du Bocage. On en reparlera.

De bons chiffres dans le Belgique

Malgré un temps peu clément, on l'a dit, il a été joué 7,7 millions d'euros sur le quinté contre 7,5 l'an passé. Quand l'affiche est belle...

"Paquito" en forme

Il a remporté une course lundi 16 janvier à Chantilly, la 2ème, et pris une bonne place pour son retour depuis peu à la compétition. Il a donc bien fêté, avec 24 heures d'avance, son 39ème anniversaire (déjà). "Paquito", c'est Stéphane Pasquier.