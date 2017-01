+

Encore une fois trois inters pour le seul quinté au monté de l'année, le Prix de Cornulier, le championnat de la spécialité. Ils sont 16 au départ et les deux favoris nous parlent de leurs chances.

Un peu d'histoire

Le Prix de Cornulier rend hommage à Gontran de Cornulier, un homme politique du 19e siècle qui participa à la création de la société du Cheval Français dont il fut Président en 1871. On lui doit également avec d'autres la création de l'hippodrome de Vincennes et surtout la loi qui en 1891 interdit les bookmakers en France.

Les absents bien présents ce dimanche à Vincennes

Scarlet Turgot la lauréate de l'an passé conduira le défilé précédent la course. Âgée de 11 ans, elle ne peut plus courir en France. Et puis une épreuve la 5e portera le Prix Michel Marcel Gougeon. Le frère de Jean René est décédé à l'automne dernier à l'âge de 83 ans et il avait, outre ses trois Prix d'Amérique, remporté sept fois le prix de Cornulier. Seul Jean Mary a fait mieux que lui avec huit succès.

Du grand Charles Bigeon

Il a bien soutenu sa jument Ustie Haufor dans le quinté Prix de Brest ce samedi qui fut une course tactique par élimination. Tagada Tagada et Alpha Saltor ont été disqualifiés, Les deux Nivard après avoir mené ont cédé et Bolide Jénilou a eu un mauvais parcours à l'extérieur. Seul Avenir de Blay le favori a lutté pour le succès mais il a été battu par la jument bonne finisseuse. C'était une de mes deux dernières minutes. Derrière hélas trois outsiders ont complété la bonne combinaison difficile à donner. C'est le 20e succès cet hiver de la casaque en forme de Christian Bigeon.