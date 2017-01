+

Les bons chiffres du Cornulier

On les connait grâce à la persévérance de Sylvain Copier, de Paris Turf, et pourtant ils sont bons, donc je ne vois pas pourquoi on les cache. Donc, dimanche 22 janvier, il a été joué un peu plus de 20 millions d'euros au PMU, soit près de 2% de plus que l'an passé. En cette période de montagnes russes dans les enjeux, c'est un bon chiffre qui pourrait amener les dirigeants hippiques à proposer, peut-être, plus de courses au monté, puisqu'on la encore vu, les arrivées y sont plutôt régulières.

Ça va mal pour Fabrice Souloy

La Norvège et la Suède, qui ont été les deux pays détonateurs de l'affaire du cobalt, souhaiteraient des interdictions plus fortes que celle d'un an qui est la sienne en France. La Norvège évoque même une interdiction à vie de courir chez elle. Bon, on verra ce qu'il en sera mais je pense que le trot est bien embêté par cette histoire.

Bilibili disputera la revanche contre Bellissima France

Ce sera le dimanche 5 février dans le Prix de l'Île-de-France, à Vincennes. Bellissima France avait déjà été annoncée partante lundi 23 janvier. Quant à Tornade du Digeon, la Bazire, il y a également de bonnes chances qu'elle soit de la partie.

Le Prix de l'Arc de Triomphe rétrogradé

C'est une information du site Jour de Galop de Mayeul Caire. Longines et la Fédération Internationale des Autorités Hippiques ont honoré les lauréats de 2016 mardi dernier à Londres. Le meilleur cheval a été Arrogate, de l'écurie Abdullah, devant California Chrome et l'Australienne Winx. Almanzor est 4ème. La meilleure course a été la Breeders' Cup Classic, alors que le prix de l'Arc a donc été rétrogradé en 7ème place seulement. On y reviendra.