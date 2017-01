+

Réagir

Nos vidéos

Encore et toujours 5 inters pour cette 96e édition du Prix d'Amérique. Il y a les favoris. À voir et revoir.

Une tirelire de dix millions d'euros au PMU.

Puisque c'est la 13e étape des EpiqE Séries et pour cela il faut trouver l'ordre (pas évident) et avoir le bon numéro plus ! C'est l'épreuve sur laquelle on joue le plus dans l'année (23 millions l'an passé).

À noter qu'il y a également une réunion 2 à Cagnes-sur-Mer et une réunion 3 à Saint-Galmier notamment.

Entre 30 et 40.000 spectateurs attendus sur place

Avec les montants des entrées et des T-Shirts collectors pour l'association La Chaîne de l'Espoir qui aide les enfants démunis à se faire soigner ou qui participe à leur donner de meilleures conditions d'éducation. C'est Youssou Ndour le chanteur qui est aussi ministre sénégalais qui a dessiné le vêtement. Et c'est le Secrétaire d'Etat aux sports Thierry Braillard qui remettra la Coupe au lauréat. Parmi les personnalités présentes il y aura l'ambassadrice de Suède, pays quadruplement représenté dans la course. À noter à 12h la parade à moto des drivers.

Les supporters seront là

Ceux de cinq des 18 concurrents notamment ceux de Bold Eagle, de Timoko et de Belina Josselyn. Il y aura des couleurs dans les tribunes. Plusieurs centaines de scandinaves sont également attendus.

Les autres courses de la réunion

Si le Prix d'Amérique est la 5e vers 16h05, il y a dix courses à Vincennes et des épreuves ouvertes et intéressantes comme mon Pick-5 de la 3e avec Django Riff et Draft Life ou le Prix Jean-René Gougeon la 6e avec le Martens Venkatesh mais aussi Apollon de Kacy ou Blues d'Ourville.

Aubrion du Gers est un sacré trotteur

Malgré les doutes de JMB, son hongre, le meilleur de France, s'est baladé dans le Prix du Luxembourg, le quinté de samedi. Parti à sa main puis vivement rapproché, il a contrôlé ensuite les attaques d'autant plus facilement que plusieurs de ses adversaires se sont enlevés : Charly du Noyer dès le départ, Bolero Love et Sauveur un peu plus tard. À ce jeu de massacre c'est évidemment Franck Nivard toujours là qui a pris la seconde place avec Indigious devant le surprenant Rod Stewart. 4e Ave Avis aurait été 3e quelques mètres plus loin. Des surprises donc dans ce Prix du Luxembourg ou Trebol n'a pu que terminer 6e et ou Arazi Boko et Radieux ont aussi été décevants !