Prix d'Amérique 2017 : l'avenir de Bold Eagle

L'avenir de Bold Eagle

En conférence de presse dimanche soir, c'est un Pierre Pilarski euphorique qui l'a indiqué tout en sourire : la triple Couronne, c'est-à-dire les Prix de France et de Paris, puis l'Elitloppet en Suède en mai. Enfin, a-t-il ajouté, les 4 prochains Prix d'Amérique ! Bon, le crack en a les moyens...



Timoko, Bold Eagle et sans doute Propulsion et Call me Keeper vont disputer le prix de France dans 15 jours. Briac Dark et Lionel devraient, eux, se préparer pour le Prix de Paris.

Le pied de nez de Franck Nivard

On lui a demandé le pourquoi de sa révérence au passage du poteau à Jean-Michel Bazire derrière lui. C'est une réponse a-t-il dit à un geste similaire du même la veille lors de sa victoire devant lui d'Aubrion du Gers. Normal, donc, mais en bonne camaraderie...

2 jours à pied pour Roberto Andreghetti

Qui a gêné dans le parcours dimanche Voltigeur de Myrt lequel ensuite a peiné pour faire l'arrivée . L'entourage de Timoko s'est plaint ensuite de l'attitude de Philippe Daugeard qui avait mis tôt la pression dans le parcours sur le champion des Landes.

Les bonnes notes de la course

Après l'avoir revu plusieurs fois j'en ai trouvé 4 : Briac Dark , Belina bien sûr mais aussi Booster Winner bon 7e et la Suédoise Treasure Kronos qui a bien terminé. A suivre.

Le triomphe de Ready Cash comme étalon

En plus de Bold, trois de ses enfants ont remporté des courses dimanche ! C'est l'étalon or.

Les vœux de la Presse hippique

Ce sera ce mardi soir à Paris devant les dirigeants des Sociétés. Une façon de rappeler qu'elle est aussi un maillon important de la chaîne des enjeux en France !