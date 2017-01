Prix d'Amérique 2017 : la déception de Richard Westerink

+

La déception de Richard Westerink

Rencontré à Vincennes, il s'est dit vraiment agacé par les ennuis de parcours de Timoko dimanche 29 janvier dans le Prix d'Amérique. Il n'y a qu'une épreuve comme celle-là dans l'année, et surtout pour une dernière cela lui laisse des regrets. Son champion va courir le Prix de France le dimanche 12 février.

Prix de France : Call Me Keeper pas certain

En effet, il a vu ses gains moins élevés que d'autres, de petits internationaux à son programme et Pierre Vercruysse pense qu'il peut tout aussi bien disputer prochainement le Prix de Munich. Dans ces conditions, je ne crois pas que cette revanche du Prix d'Amérique, dernière étape des Epiqe Series, soit le quinté, à moins que d'autres ne viennent au dernier moment courir. De même dimanche, le Prix de la Marne ne devrait pas être le quinté, malheureusement pour les supporters d'Aubrion du Gers qui devrait rester invaincu cet hiver.

Un trotteur à retenir

C'est le vainqueur de la course des 4 ans mardi 31 janvier à Vincennes, l'Italien Ultra Wind Bi, drivé par Gabriele Gelormini. Parti dernier dans la 7ème course, il est revenu doubler le peloton dans la ligne d'arrivée. Dans la même course, le Bigeon Dexter Chatho, gêné, a bien couru. À reprendre.

La bonne action de Pierre-Charles Boudot

Il a décidé d'offrir tous ses gains en courses de ce mercredi 1er février à Cagnes-sur-Mer à une association. Il monte six fois. C'est bien.