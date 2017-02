+

Belle ambiance pour les vœux de l'UPH à Paris

L'Union de la Presse Hippique recevait mardi 31 janvier les décideurs du secteur, et la plupart ont répondu présents à notre confrère Stéphan Flourent, du Parisien, le président, qui dans son discours a appelé les sociaux professionnels à rester à l'écoute des revendications légitimes de ceux qui, comme moi, sont les intermédiaires entre, vous les turfistes et eux. Espérons que le message sera entendu. Parmi les personnalités présentes, Dominique de Bellaigue, le Président du Trot, Isabelle Coltier-Spira, sa responsable de la communication, Alain Resplandy-Bernard, le numéro 2 du PMU, et l'infatigable Pierre-Jean Alaux, l'un de ses directeurs opérationnels ; et pour le Galop, les deux vice-présidents, Jean d'Indy et Jean-Pierre Colombu.

Quelques explications, justement, du numéro 2 du PMU

Sur la déception du chiffre d'affaires du Prix d'Amérique, dimanche 29 janvier. Selon Alain Resplandy-Bernard, ce sont surtout les joutes sportives qui en sont responsables. Il a noté des jeux en baisse lors de la finale de l'Open d'Australie le matin entre Roger Federer et Rafael Nadal, et surtout l'après-midi dès les prémices de la finale du Mondial de handball France-Norvège. Bon...

Des courses en plein centre de Londres ?

Selon Paris Turf, une entreprise envisagerait d'organiser en septembre prochain des réunions pour la première fois dans la capitale britannique, avec pour objectif de capter ainsi une clientèle plus jeune et urbaine. En Angleterre, les hippodromes sont à quelques kilomètres de Londres, alors que, par exemple, on peut venir à Paris en métro à Auteuil.

Ce devrait être oui

Selon Paris Turf toujours, Jean-Michel Bazire, vu l'évolution de Belina Josselyn, serait assez tenté de courir dans moins de 15 jours maintenant le Prix de France contre, de nouveau, Bold Eagle. Une bonne nouvelle bien sûr.