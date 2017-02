1

Le premier bébé de Trêve est né

C'était mercredi 1er février en Normandie. Il s'agit d'un poulain issu de l'étalon vedette Dubawi, et il est apparu, nous dit le responsable du haras de Bouquetot, à l'heure du déjeuner. La maman et le bébé, qui n'a pas encore de nom, se portent bien. Une fois remise, Trêve connait déjà son second fiancé. Il appartient au Qatar et c'est Shaala. Leur union se fera dans l'année. En attendant, sur le papier, ce foal vaut beaucoup d'argent.

Initiative de Pierre-Jean Alaux dimanche 5 février à Vincennes

Le PMU propose aux parieurs de multi, s'ils jouent sur l'hippodrome une combinaison de 9 euros, de recevoir en contre-partie un multi-spot gratuit. C'est, hélas, seulement sur le champ.

Bellissima France en a terminé cet hiver

La lauréate du Prix de Cornulier est moins bien, selon Matthieu Abrivard, et elle ne sera pas au départ du Prix de l'Île-de-France dimanche 5 février, laissant le champ libre à ses dauphins. On la retrouvera au printemps. En attendant, Matthieu a remporté une belle course jeudi 2 février à Vincennes avec Caly Loulou, qui avait été malheureuse dans le Critérium des 4 ans.

Anzi des Liards est tout bon

Il a remporté avec désinvolture le quinté de Vincennes jeudi 2 février, bien que rendant 25 m.Il demeure donc invaincu cette année avec deux succès en deux tentatives et c'est pour moi le 2ème meilleur hongre derrière, bien sûr, Aubrion du Gers, en piste dimanche prochain.

Le Loto à 2,20 euros

Il augmentera le 6 mars prochain, et du coup le quinté simple coûtera à partir de cette date moins cher que lui, toujours 2 euros.