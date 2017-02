+

Réagir

Nos vidéos

Trois interviews pour la réunion de dimanche 5 février à Vincennes, placée sous le signe de l'Afrique. Il y en a deux pour le quinté, qui est ouvert, et une pour la belle épreuve, le Prix de la Marne. À voir et revoir.

Toujours des surprises à Pau dans les quintés

Et toujours également des chutes, comme vendredi 3 février dans le Prix Allianz. Si le favori s'est imposé, des outsiders ont terminé derrière lui. Cela change du trot.

Le Grand Prix de Paris sera aussi la journée des turfistes à Vincennes

Ce sera le dimanche 26 février prochain, la dernière étape de la Triple Couronne, que veut remporter Bold Eagle, et le dernier dimanche du meeting d'hiver. Les turfistes seront donc fêtés ce jour-là, et ils rencontreront des professionnels et des journalistes dont votre serviteur.

Et le 11 février, 15 jours plus tôt, aura lieu la fête des pros

Tous ceux qui se sont mis en évidence en 2016 et durant le meeting seront remerciés par le syndicat des entraîneurs dans le domaine de Grosbois, près de Paris.

David Cottin entraîneur

Il a réussi son examen, comme Gaël Barbedette, qui travaillait avec Freddy Head ou l'ex jockey Sébastien Zuliani. Mais il continuera de monter comme cavalier en courses dans un premier temps dès sa reprise en mars prochain.

Les E en démonstration à Vincennes

Ce samedi 4 février dans les 7ème et 8ème courses, à 15 jours du Critérium des Jeunes. Les meilleurs femelles et les meilleurs mâles vont disputer leurs dernières préparatoires. Un bon sortira peut-être du lot, car pour l'instant c'est un peu le flou dans la génération.