1

Commentaires

Un grand merci encore

Pour vos très nombreux messages de sympathie envers Jérôme et ses proches. Vous formez une belle communauté très sensible. Je transmettrai bien sûr toutes vos condoléances à sa femme et à ses enfants et j'espère pouvoir continuer à compter sur vous comme vous pourrez continuer de compter sur moi, très sincèrement.

-Nos vidéos .

Trois inters pour cette réunion de dimanche à Vincennes. Deux pour le quinté qui a lieu dans un prix de série très difficile et une dans le Critérium des Jeunes qui réunit les 14 meilleurs 3 ans du moment. C'est M. Guarato qui parle! À voir et revoir.

Justement un beau pick5 dans cette épreuve

Qui est très ouverte avec des concurrents qui ont prouvé de la qualité et de la précocité. Ils sont 14, tous au même poteau des 2.700 m et c'est très ouvert.

Les nageurs après les footballeurs

Ce sont Laure Manaudou, Florent Manaudou, et Camille Lacourt (le beau gosse) qui seront cette année les ambassadeurs du GNT 2017. Laure sera la première à l'œuvre mi-mars à Amiens.

Une surprise dans le quinté de galop

La troisième place d'Indian Icon à 50/1 ! Pour le reste on notera pour l'avenir les malheurs des 2 Caullery : Mister Smart, second, et Dark Dream quatrième, qui auraient tout aussi bien pu l'emporter. À suivre...