Il s'appelle Hermes Griff

C'est le premier bébé de Roxane Griff qui est né jeudi dernier dans le haras de la famille Bertrand dans l'Yonne. C'est un fils de Ready Cash et donc le produit de deux doubles vainqueurs de l'Amérique et du Cornulier.

Ses premiers pas seront bien entendu très suivis.

Un non partant dans le quinté de ce lundi à Vincennes

C'est le 5 Classic de Viette. Le numérotage ne change pas. Il continue d'aller jusqu'à 17. À suivre une belle épreuve : le Prix Ovide Moulinet avec seulement huit partants hélas mais un beau match encore entre Charly du Noyer et Carat Williams.

Greg Benoist, un petit tour et puis s'en va

Jockey attitré de l'écurie Al Shaqab il s'est trouvé obligé de descendre pour une course à Lyon ou siyounor faisait sa rentrée. Il n'a terminé que 3e sur 6 ! Bon il a repris son train pour la capitale ensuite.

2/3 pour les vidéos encore ! ...

2 victoires en effet pour le favori du quinté Univaldi D'Aval avec JMB à 2/1 et surtout avec Ecu Pierji ( un Guarato ) coté à 7/1 dans le Critérium des Jeunes . La dernière inter était After River dans le quinté mais Guarato n'était pas chaud.

Ecu Pierji remporte le Critérium des Jeunes

Et un Guarato donc encore. Un peu bouillant au heat, ce trotteur en plein épanouissement a eu un bon parcours contre les autres bons de sa génération et il a pris la mesure à la fin de JMB (coté à 28/1) qui drivait l'un des 3 Guedj Eros du Chêne. Attardée Estella Love a bien terminé pour prendre la 3e place. Les deux favorites ont hélas été disqualifiées: Elea Madrik dès le départ et Erming D'Oliverie dans le dernier tournant alors qu'elle était encore compétitive ! Équinoxe est encore une note hélas. Il pouvait l'emporter mais s'est mis au galop dans la ligne d'arrivée. Finalement le plus sûr à suivre est bien le gagnant !