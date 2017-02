+

Décès de Jérôme Bernardet : JMB et les autres

Le crack m'a appelé pour faire un geste en faveur de Jérôme Bernardet, qu'il appréciait. C'est très gentil de sa part et de la part de son entourage, et c'est un homme qui a du cœur. La famille Baudron s 'est manifestée également. L'un des enfants de Roger, Philippe, est handicapé et Jérôme passait souvent du temps avec lui. Elle s'est déclarée très touchée. Merci à elle. Notre ancien confrère Daniel Lauclair, de France Télévisions, s'est également montré très triste de la disparition de Jérôme.

JMB et Gabriele Gelormini à pied ce mardi 21 février

Le second a écopé de 8 jours pour des faux départs, ce qui me paraît sévère. Il ne devrait donc pas retrouver la piste avant dimanche prochain.

Le cheval va mal

C'est le slogan de plusieurs dirigeants hippiques et de l'équitation, qui souhaitent une baisse de la TVA sur l'activité. Ils se sont donnés rendez-vous, sous l'égide de Pascal Boey, le président des syndicats des propriétaires et des amateurs du trot, lundi prochain au Salon de l'Agriculture, où ils tiendront une conférence de presse pour demander un geste à l'État et à l'Europe.

Cela dit les chiffres seraient honnêtes en ce moment au PMU

Il y aurait, c'est toujours difficile à le savoir, une hausse de quelques dixièmes de points depuis le début de l'année en raison, bien sûr, des belles épreuves du trot de janvier et février. À suivre.