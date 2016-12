Les PMU City ont le vent en poupe

1

Le premier de ces lieux exclusivement destinés à la prise de paris hippiques a ouvert ses portes à Lyon il y a cinq ans, le 21 décembre 2011. Depuis il a fait des petits et il y en a actuellement 21 en France, la plupart du temps installés dans les centres des villes pour être au plus près des parieurs ou des chalands qui peuvent être attirés par ces endroits sécurisés avec souvent une technologie de pointe comme c'est le cas d'ailleurs dans celui de Lyon que j'ai eu le plaisir de fréquenter avec Pierre-Jean Alaux qui les drive.



Le gérant touche une commission sur les enjeux et sur la fréquentation de son établissement qu'il peut attirer par des opérations de promotions. En contre partie ces lieux, contrairement aux bars /cafés, doivent être ouverts tout le temps et notamment lors des nocturnes. Un 22e PMU City va ouvrir le 29 décembre prochain près de la gare de Lyon à Paris avant 3 à 5 autres déjà programmés en 2017.



Pour fêter ces cinq ans, des cadeaux smartphones, ou tablettes sont à gagner à partir de ce vendredi 23 décembre et jusqu'à dimanche soir dans tous les PMU City à condition de parier au minimum six euros en couplés placés dans les courses de ces jours et le week end le mérite avec de superbes épreuves à Vincennes .