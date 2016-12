L'adieu à la reine

2

Ce sera donc un grand moment d'émotion ce samedi vers 14h10 à l'arrivée de la 3ème course de Vincennes , le prix Jules Lemonnier. Comme Roxane Griff il y a 1 an, Scarlet Turgot va y disputer la dernière course de sa carrière puisqu'à 11 ans les trotteurs ne peuvent plus courir.



C'est encore une fois dommage car elle est en super forme, restant sur 1 victoire et plusieurs places dans les 3 premiers. Lauréate du Prix de Cornulier l'an passé elle ne pourra défendre son titre en Janvier mais son entourage veut qu'elle sorte par la grande porte, c'est à dire par un succès qui est possible d'abord parce qu'ils ne sont que 7 contre elle et ensuite parce qu'elle est invaincue en 2 tentatives sur ce tracé des 2175m de la grande piste.



Née correctement, sans plus, c'est une fille de Dahir de Prélong, elle a gagné près d'1 million 400 000 euros sur la piste et son avenir, comme celui de Roxane Griff d'ailleurs, passe par une union prochaine avec un certain Ready Cash.



En attendant elle devra se défaire ce samedi de bons éléments comme Nene Degli, Texas de l'Iton ou Bosster Winner. Mais on peut faire confiance à son entraîneur Yannick Alain Briand et à son jeune cavalier Alexandre Abrivard pour en tirer encore une fois la quintessence ! Je l'espère en tout cas !