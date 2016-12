Allaire contre Guarato pour la belle

+

Philippe Allaire a l'avantage du nombre puisqu'il a 3 partants sur 16 dans ce Critérium Continetal qui est un superbe quinté de Noel ce dimanch . Ce sont Traders, Cahal des Rioults et Charly du Noyer. Sébastien Guarato n'en a que 2 : Carat Williams et Caid Griff.



Il y a à la clef une qualification directe au Prix d'Amérique et c'est le 1er nommé qui est le mieux armé avec Traders et Charly du noyer.



Traders reste sur 3 succès dont l'avant dernier aux dépens de Bold Eagle. Il est en plein épanouissement, est invaincu sur le parcours et y possède d'ailleurs le meilleur temps. C'est un fils de Ready Cash comme Charly et il est la copropriété de son entraineur et de son éleveur Alain Roussel , 66 ans et toujours vaillant !



Charly du Noyer était jusqu'au début de l'hiver considéré comme le meilleur 4 ans de la génération après sa victoire dans le Critérium des 4 ans. Mais il a buté contre Traders et Bold puis contre Carat Williams. Il sera cependant déferré des 4 pieds pour la première fois et cela peut l'aider à l'emporter.



Des deux Guarato c'est évidemment Carat Williams qui a la meilleure chance. Un trotteur en plein épanouissement et qui comme Traders ne s'avoue jamais vaincu. Mais il devra largement battre son record pour inquiéter les Allaire.



Reste qu'il y a des étrangers ambitieux dans la course et que c'est son déroulement qui fera la différence. Traders et Carat ne sont pas des gros débouleurs et ils ont tiré les petits numéros à la corde. S'ils démarrent ils devraient aller au bout et donc les premiers 200 mètres seront déterminants !



Réponse vers 16H10.