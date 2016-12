C'est fait pour Belina et Treasure Kronos

+

Les 2 juments se sont donc qualifiées pour le prix d'Amérique au bout du suspense à chaque fois ce dimanche. Belina Josselyn était la grande favorite du Tenor de Beaune. JMB a pris ses responsabilités après cette fois un bon départ. Il a mené et s'est imposé d'un rien aux dépens de Bird Parker redoutable finisseur et de Bolero Love tout près à la corde. Elle n'était pas dans sa meilleure forme a déclaré JMB mais le driver lui l'était. A noter dans cette épreuve la superbe fin de course de Briac Dark. A reprendre la prochaine fois.



Treasure Kronos, notre dernière minute, débutait à Vincennes comme son driver. Elle était à 20/1 et il lui a donné un parcours à l'extérieur. La jument suédoise s'est allongée et a dominé assez nettement sa compatriote Day or Night In et Charly du Noyer.



Traders était encore à la lutte pour la victoire quand il a échappé à la main de David Thomain. Était-il sur ses fins après avoir mené ? Pas sûr. J'ai cru voir le champion géné à la corde par un adversaire, son driver se retourner, et le cheval se mettre aussitôt au galop. Il ne devrait donc pas être de la partie dans le prix d'Amérique à moins de remporter ou de se placer dans les 3 du prix de Belgique et c'est une déception pour son sympathique entourage. Carat Williams l'autre favori a lui été distancé peu après le départ hélas.



Déception encore avec Timoke Ek, 5ème, mais à distance et pour Tony Gio le Martens inexistant. Caid Griff a fait ce qu'il a pu et Cobra Bleu en manque de compétition nous a hélas enlevé le quarté en prenant la 4ème place. Une note pour l'avenir proche : Caly Loulou distancée de la 4ème place après enquête.



Il y aura donc des juments dans l'Amérique puisque Anna Mix, Princess Griff, Belina et Treasure Kronos se sont qualifiées. Prochain rendez vous le 1er janvier avec le prix de Bourgogne et le retour en piste de Bold Eagle.