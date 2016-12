La der pour Swedishman et Sierra Leone

1

Commentaires

C'est une petite tradition. Arrivés au terme de leur 10e année les meilleurs trotteurs encore en activité disputent le 30 décembre le prix Saint Leonard réservé aux amateurs, où ils doivent rendre 50m à leurs cadets. Ces deux champions seront donc en piste ce vendredi pour la dernière fois encore qu'en ce qui concerne le plus capé Swedishman,Thierry Duvaldestin m'a indiqué qu'il allait courir l'an prochain à l'étranger et notamment disputer le Tour Européen des trotteurs.



Avec plus d'un million d'euros de gains, Swedishman aura été excellent à la fois à Vincennes et sur piste plate. Blessé pendant quelques mois il est revenu, grâce à son maître entraîneur, au meilleur niveau cette année et ses dernières performances l'ont vu depuis l'automne remporter trois succès, prendre une 3e place, deux 4e places et une 6e dernièrement dans le clôture du GNT derrière Aubrion du Gers à qui il rendait 25 mètres.



Une superbe tournée d'adieu qui logiquement, vu ses adversaires, devrait se terminer par une victoire dans la 3e épreuve de Vincennes associé à Christophe Rosczak.



Sierra Leone elle, entraînée et propriété de la famille Hallais, a été moins régulière mais parfois surprenante tant au milieu qu'en fin de carrière avec des performances de premier plan l'hiver dernier. Elle est pilotée par Daniel Lefranc et sans être un coup sûr comme le précédent elle peut elle aussi participer à l'arrivée d'une épreuve dont les spectateurs seront sans doute nostalgiques comme moi.