Bold et Timoko comme de bien entendu

Le Grand Prix de Bourgogne s'est disputé dimanche comme tout le monde, moi y compris, l'avait pensé : Timoko a pris la tête, Bold a attendu, a déboîté dans le dernier tournant et s'est imposé au sprint facilement.



Le crack est vraiment au dessus du lot et seul l'arlésienne Nuncio pourrait l'inquiéter s'il venait à courir. En attendant les 2 champions vont peaufiner leur préparation pour le fin du mois. Ils ne disputeront pas le prix de Belgique dans 15 jours.



Derrière eux Booster Winner a gagné sa participation à la belle en ravissant, lui aussi au sprint, la 3e place à Princess Grif et Voltigeur de Myrt tous les 2 déjà qualifiés. La déception est venue d'Univers de Pan et de Call me Keeper très joués.



À noter notre quinté en 6 chevaux avec le tiercé ordre logique et que Timoko en prenant la seconde place est devenu, aux dépens de Ready Cash, le trotteur le plus riche de l'histoire du trot. Il a aujourd'hui 10 ans et ce sera son dernier Prix d'Amérique.