"La Tribune Hippique" : bonne lecture

Pour commencer l'année, je vous conseille le dernier numéro de La Tribune Hippique qui vient de paraître. C'est une lettre d'information semestrielle sur le monde des courses réalisée par Guy de La Brosse qui, depuis 30 ans, suit sans concessions les évolutions et les commente. C'est un chercheur d'info qui a travaillé à Paris Turf mais aussi au Monde et traite de l'actualité hippique, maintenant, sur le site toujours redouté de Mediapart.



Il y a 18 pages avec un édito remarquable, des informations sur les sociétés, le nouveau Longchamp, les Epiqe Series et les épreuves d'obstacles. De quoi avoir un avis singulier que je me permets de vous recommander car je partage la plupart de ses analyses. On peut télécharger ce numéro sur le net par cette adresse : delabrosse. latribunehippique@yahoo.fr.