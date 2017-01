Pour ou contre la cravache ?

2

Commentaires

Je reprends à mon compte l'enquête réalisée par Paris Turf sur la nouvelle réglementation des coups de cravache dans une arrivée, qui va entrer en vigueur au galop le 1er février prochain. Désormais, seuls six coups seront autorisés. Au delà, il y aura sanction. C'est déjà le cas depuis quelques temps au trot, où les interdictions de driver pleuvent, comme le montre l'arrivée disputée lundi 2 janvier chez les amateurs. Les deux premiers ont écopé de trois jours d'arrêt forcé pour avoir trop violemment soutenu dans une arrivée serrée leurs partenaires.



C'est une tendance générale qui vise à améliorer l'image des courses vis-à-vis du grand public et des défenseurs des animaux. Les professionnels, comme les turfistes, sont partagés. Pour beaucoup de pros, la cravache est l'arme des faibles, et on peut soutenir le cheval seulement sur l'encolure. Ils distinguent des coups qui stimulent dans une lutte et des coups inutiles. Pour les turfistes, il y a avant tout le résultat, et c'est là que c'est compliqué. Un favori peut être battu de peu s'il n'est pas soutenu, et son cavalier ou driver peut aussi être sanctionné pour cela, et souvent la victoire se joue à peu de choses.





Bref, le débat n'est pas évident et on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais j'ai déjà rencontré des pros inquiets de sanctions à répétition qui les prive de leur gagne-pain.