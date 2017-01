François Pinault investit dans les purs-sangs

+

Réagir

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année au galop. Le milliardaire breton, 7ème fortune de France, âgé maintenant de 80 ans, est devenu co-propriétaire de quatre jeunes chevaux pour la modeste somme de 275.000 euros. C'est son premier achat dans les courses, initié par un de ses amis marchand d'art, Philippe Ségalot, lui-même déjà propriétaire chez Jean-Claude Rouget.





Il rejoint donc la tête de liste des entraîneurs du galop, avec les couleurs du Stade Rennais, dont il est le propriétaire, à savoir : casaque rouge, manche et toque noire. Nul doute que son premier partant sera prêt à faire bonne impression, ce devrait être dans les mois à venir.





C'est un événement de par la stature de François Pinault, qui a un gros carnet d'adresse et qui pourrait amener ses amis dans un milieu où l'on lutte pour, déjà, garder ses propriétaires existants, et c'est un nouveau coup pour l’entraîneur palois chez qui les people vont : Michel Sardou, Hervé Morin, Joël Séché, Karim Aga Khan, Gérard Augustin-Normand, sans oublier les casaques du golfe du Qatar et de Dubaï.





La saison de galop vient à peine de commencer, et on se dit qu'elle pourrait être la réplique de 2016, avec la domination écrasante des Rouget.