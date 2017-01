Les enjeux hippiques ont baissé au PMU de 1.3% en 2016

+

On attendait le chiffre en ce début d'année de la part de l'opérateur mais c'est le Président des propriétaires du trot qui le révèle dans Paris Turf. Selon Pascal Boey, pour la 5e année consécutive, les paris ont baissé de 1,3% ce qui veut dire, en passant, que le trot a remonté la pente du galop ces deux derniers mois.



Au total le chiffre d'affaires du PMU hippique, car c'est plus si l'on ajoute les paris sportifs et le poker, a donc été l'an passé de 8,8 milliards d'euros ce qui se traduit par un retour pour la filière d'environ 800 millions d'euros à partager en deux par le trot et le galop pour notamment payer les allocations.



Raison de cette situation pour les observateurs : La crise économique, la séparation des masses sur le net, les attentats, quelques annulations d'épreuves et l'on peut ajouter une baisse d'attractivité et des partants pas aussi nombreux qu'ils devraient être.



Pour Pascal Boey, 2017 sera l'année d'une part des économies et d'autre part du rebond nécessaire grâce peut-être à une meilleure fiscalité de l'Etat (mais est ce que ce sera la priorité des nouveaux gouvernants ?) et surtout grâce à de nouveaux paris plus alléchants ! On l'espère.