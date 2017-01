Belissima Bella....

+

C'est un superbe succès qu'a remporté la jument de Matthieu Abrivard dans la dernière préparatoire au Prix de Cornulier prévu dans 15 jours.



D'abord il est venu confirmer ses victoires précédentes et ensuite il a été acquis de la plus belle des manières puisque Bilibili, le co-favori de la course, avait fait le trou à l'entrée de la ligne droite à un moment où la jument était bloquée dans le peloton avant que celle-ci au prix d'un rush extraordinaire ne revienne l'ajuster à dix mètres du poteau.

Elle a donc gagné sa position de favorite de ce championnat au monté qui est le seul quinté de l'année, à condition qu'elle récupère bien de ses efforts.



Selon son entourage Bilibili manquait encore d'un parcours. Il a été très bon et sera donc affûte dans 15 jours où la lutte devrait l'opposer aussi à Bird Parker et à Attentionnaly modèle de régularité.



Mais que cette génération des B est prometteuse ! avec Bold, Bolero Love, Booster Winner qualifiés tous les 3 pour l'Amérique, Billie de Monfort, Brillantissime et maintenant Bellissima et Bilibili !

Impressionnant !