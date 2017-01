Retour sur les bilans au trot de 2016

+

Avec un coup de toque mérité pour Jean-Michel Bazire, qui a remporté son 18ème Sulky d'Or, trophée qui lui sera remis la veille du Grand Prix de France en février. JMB a remporté pour cela 255 victoires et pris 424 places pour 1.060 drives. Il a gagné pour ses propriétaires près de 7 millions d'euros, ce qui est moins toutefois que Franck Nivard, 2ème au classement des drivers mais qui, au cumulé avec ses victoires au monté, a fait gagner près de 9 millions d'euros à ceux qui lui ont fait confiance. Un record.



C'est Éric Raffin, 3ème à l'attelé, qui remporte l'Étrier d'Or au monté, devant Alexandre Abrivard, qui a fait une grosse année 2016, et Yoann Lebourgeois. Pour les entraîneurs, le trio de tête est composé de Sébastien Guarato, bien sûr, Yannick-Alain Briand et JMB. Thierry Duvaldestin est 6ème, Philippe Allaire 10ème et Jean-Paul Marmion 11ème.

Enfin, pour les propriétaires, Philippe Allaire occupe là la 1ère place devant l'écurie des Charmes, mais les proches de Lucien Urano, propriétaire de l'écurie, font remarquer qu'il a aussi des parts dans d'autres chevaux, comme Doberman et Vulcain de Vandel, et qu'il talonne donc le 1er nommé. Pierre Pilarski est 3ème grâce àBold Eagle, bien sûr, et on note bien placée l'écurie de Franck Anne, alors que celle de Christian Bigeon ne vient qu'en 14ème position. Je pensais qu'elle serait plus près...