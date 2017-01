PMU : l'international pallie presque la France

+

Ce mardi 10 janvier en fin de journée, le PMU a publié ses résultats pour l'année 2016, qui étaient attendus depuis quelques jours. Le constat est encourageant pour l'avenir et mi-figue mi-raisin pour le présent. Ainsi, l'activité totale de l'opérateur sur l'an dernier est d'un peu plus de 9,7 milliards d'euros, en recul de 0,6% sur 2015.





Si les enjeux à l'International dépassent maintenant le milliard d'euros (1,04), soit près de 10% du total, les paris hippiques enregistrés en France (métropole et outre-mer) sont, eux, en repli de 4% à 7,8 milliards d'euros. En revanche, les paris sportifs, dopés par l'Euro, progressent de 20% à 283 millions. Les mises sur le poker, elles, baissent de 1,6 % pour 560 millions d'euros.





Ces chiffres sont compensés par un produit brut en légère hausse, l'argent qui reste dans les caisses après avoir payé les impôts et les joueurs, et ils permettent aux dirigeants du PMU d'affirmer que leurs engagements seront tenus auprès de la filière, ceux pris en janvier 2016.





Bon, du pour et du contre, mais il y a quand même une inquiétude sur les paris, qui continuent de baisser en France pour de multiples raisons : attractivité moindre, crise économique, attentats... Cependant, le PMU se veut optimiste pour 2017, grâce à la transformation de ses points de vente, son développement continu à l'International et à l'émergence de nouveaux produits ou jeux.





On l'espère pour les acteurs, et cela passe avant tout par des courses attractives avec des partants en nombre, bien entendu, et là ils ne sont pas seul décisionnaires. À suivre.