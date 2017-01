Que peuvent obtenir les dirigeants des courses et du PMU ?

+

Réagir

Les dirigeants des courses et du PMU ont donc été reçus ce mercredi 11 janvier par leurs ministres de tutelle.

On imagine qu'ils sont venus obtenir un soutien de l'État en contre-partie des efforts de gestion qu'ils ont déjà commencé à réaliser et qu'ils vont poursuivre. Cet effort pourrait être fiscal, à la fois pour les Sociétés et pour les propriétaires, qui sont soumis depuis deux ans à une forte hausse de la TVA.





À l'heure qu'il est, rien ne m'est revenu sur ce rendez-vous, mais on peut regretter le timing (à la fin de la présidence Hollande) et s'interroger sur les priorités des ministres à l'heure actuelle. Donc, il y aura sans doute des vœux pieux ou des intentions, que suivra ou pas le prochain gouvernement. À moins que dans un dernier effort... ? À suivre.