Traders : le lot de consolation

+

Réagir

Le quinté de ce samedi 14 janvier à Vincennes dans le Prix de Croix est donc pour son favori, Traders, un pis-aller. Seul trotteur récent à avoir défait Bold Eagle dans une superbe arrivée, il aurait pu disputer le Prix d'Amérique s'il ne s'était loupé dans les dernières préparatoires. Il n'a que 5 ans, et donc l'avenir devant lui, et son mentor Philippe Allaire a jugé plus logique de l'aligner dans cette course plutôt que de disputer la dernière B, le Prix de Belgique dimanche 15 janvier.





Donc, adieu l'Amérique 2017 mais on reparlera encore de ce fils de Ready Cash, qui va tout de même devoir disputer une vraie course contre ses contemporains, et notamment Carat Williams, malheureux comme lui lors de leur dernière tentative commune, Cobra Bleu qui revient bien et surtout Treasure Kronos qui, elle, a gagné son billet pour l'Amérique en remportant le Prix de Bourgogne.





Elle ne sera pas drivée de façon offensive, certes, mais sa classe est évidente et un nouveau succès de sa part, sur une pointe, en fera une des bonnes secondes chances dans 15 jours assurément. En attendant, à David Thomain, le driver de Traders, de rassurer son entourage sur les moyens et la forme de ce petit champion.