Un dernier pour la belle

Il s'agit de ceux qui ne sont toujours pas qualifiés et qui sont tangents aux gains pour leur participation.



Dix trotteurs sont sûrs d'en être et parmi eux quatre sont au départ de l'épreuve à priori sans prétention mais sait-on jamais ?



Pour d'autres c'est la course à ne pas se louper et c'est pourquoi ce quinté paraît très ouvert car cela risque d'être une belle foire d'empoigne notamment au départ pour bien se placer.



Bolero Love qui sera le favori va essayer d'après son entourage de prendre la tête, Amiral Sacha, Univers de Pan (ferré) Up And quick, Akim du Cap vert, Trebol ou encore Call Me Keeper vont eux aussi jouer leur va-tout du début à la fin sans oublier Charly du noyer.



Chacun espère poser avec la pancarte qualifiée après l'épreuve, mais seuls trois y auront droit.

Réponse vers 16h20.