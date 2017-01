Le Prix d'Amérique se dessine

+

On connait donc après le Prix de Belgique dimanche dernier 13 des 18 concurrents qui participeront à la belle dans 15 jours maintenant. Les préparatoires avec son nouveau mode de désignation ont joué leurs rôles et il y a des invités et des défections surprises.



Propulsion devrait courir l'épreuve. Il a été déclaré forfait dimanche mais rien de très embêtant pour son entraineur suédois qui sera donc quadruplement représenté alors que Sébastien Guarato n'aura que 2 partants et un seul pour Philippe Allaire.



En plus des 3 qualifiés dimanche, Briac Dark (je donnais le quarté en 6 avec ce Duvaldestin à 30/1) ,Wild Honey et Call me Keeper, les 5 autres concurrents retenus aux gains devraient être Bird Parker, Akim du Cap Vert, Oasis Bi, Univers de Pan et Tiego D'Etang. Si les 2 derniers n'y vont pas Amiral Sacha et Trebol sont prioritaires dans la liste d'attente. Évidemment 3 champions paraissent se détacher : Bold Eagle, Timoko, et Lionel devant les Suédois Propulsion et Treasure Kronos.



Ensuite les outsiders apparaissent nombreux parmi lesquels Belina Josselyn, Bird Parker, Voltigeur de Myrt et Oasis Bi que je n'ai pas trouvé si mauvais pour son retour à la compétition dans le Belgique. En revanche on peut s'interroger effectivement sur la forme de Tiego, d'Akim, et d'Univers de Pan.



Reste à trouver quelques drivers pour Call Me Keeper, Anna Mix puisque Pierre Vercruysse sera sur Oasis Bi, et Wild Honey. Matthieu Mottier, Anthony Barrier, Alexandre Abrivard, Pierre Levesque sont encore absents de la liste et à mon avis certains ont de bonnes chances d'être ainsi repêchés.