Quintés de galop : ça commence fort...

On sait que les épreuves de trot avec dans l'ensemble des concurrents connus sont plus jouées, et cela se comprend tant les aléas sont, malgré les distancements, plus nombreux au plat qu'au trot. 8 concurrents seulement sur 16 ont terminé leur parcours d'obstacles mardi 17 janvier à Pau. 6 ont chuté et 2 ont été arrêtés. Si j'ai eu la chance de vous donner le tiercé ordre en 6, le quarté était plus difficile avec la 4ème place du concurrent le plus abandonné de la course, et je ne parle pas du quinté.



Ce mercredi 18 janvier, justement, a lieu le 1er quinté du meeting de plat de Cagnes-sur-Mer, et le moins que l'on puisse dire est que les organisateurs n'ont pas cherché la facilité pour les joueurs. Un lot de 4 ans méconnus et moyens, avec des rentrants en nombre. C'est beaucoup moins excitant que les courses de Vincennes à venir dans cette catégorie. Espérons vite un éclair avant d'être déjà blasé.