La saga Abrivard promet

+

Réagir

C'est l'une des familles les plus prometteuses de Vincennes dont la dernière génération me parait très talentueuse. Il y a Matthieu 31 ans et déjà trois Cornulier à son actif, Alexandre 23 ans et une victoire l'an passé et Léo le frère d'Alexandre à peine 18 ans et quelques bons succès puisqu'il est déjà passé professionnel.



Le Prix de Cornulier entre autre est leur spécialité : Laurent le père d'Alexandre l'a gagné il y a quelques années avec Voici du Niel et il entraîne le co favori de la course Bilibili monté par son fils.



De son coté, (vous me suivez ?) Matthieu entraîne la co-favorite Bellissima France qui appartient à son père, lequel est le frère de Laurent.



Bref ce Cornulier paraît une affaire de famille et on ne peut qu’espérer que tout le monde se retrouve après la course soit pour fêter la victoire de l'un ou l'autre, soit pour se consoler.