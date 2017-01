Matthieu Abrivard puissance 4

+

Il a été follement applaudi à son retour de la piste et il était vraiment heureux de sa victoire dans le Prix de Cornulier avec sa championne Bellissima France.





A 31 ans il est apprécié de tous, public, joueurs et journalistes car il est disponible et surtout il ne triche pas ! Son palmarès s'étoffe donc dans cette course puisqu'il en est à quatre succès, trois avec Jag de Bellouet et un avec Bellissima. Le record de huit victoires détenu par Jean Mary reste bien sûr à sa portée .



Matthieu était d'autant plus heureux que sa jument, qui remportait sa 4e victoire consécutive, est la propriété de sa famille et qu'il l’entraîne avec son père. Un succès familial donc qui aurait pu être complet si son cousin Alexandre avait terminé second. Hélas il n'a fait que 3e à l'issue d'une course rondement menée ou le départ a eu son importance...



Les jockeys de Bird Parker et de Bilibili ont en effet préféré assurer leur mise en jambes et du coup se sont retrouvés vite loin des premiers et notamment d'Attentionnaly qui menait grand train. Bellissima au contraire était elle mieux partie.



Du coup quand tornade du Digeon a attaqué sèchement dans le dernier tournant seule Bellissima, qui était dans son sillage, a pu la contrer alors que ce fut mission impossible pour les attardés de revenir.



À mi-ligne droite la jument de 6 ans dominait son aînée bien préparée tout de même par JMB et s'en allait vers un facile succès qui lui en promet d'autres tant elle est douée et docile.